Dauerregen über Salzburg: Es fielen bis zu 70 Liter binnen weniger Stunden

Besonders betroffen waren die Gemeinden Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof.

Seit Sonntagabend hat der graue Himmel über Salzburg seinen Schleusen geöffnet und es regnet nahezu ohne Pause. "Salzburg befindet sich derzeit unter einer Nordwest-Strömung mit zahlreichen Fronten. In der Nacht war es eine Warmfront und es hat bis in eine Höhe von 2600 Meter geregnet", sagte am Montagvormittag Claudia Riedl von der Salzburger Wetterdienststelle. Die bislang gefallenen Regenmengen seien beachtlich. Demnach hat es seit Sonntagabend bis am Montagvormittag in der Stadt Salzburg 40 Liter pro Quadratmeter geregnet, im weiteren Tagesverlauf sollten noch 20 weitere dazukommen.

Die größten Regenmengen sind dabei in St. Wolfgang, Hintersee sowie Fuschl mit rund 60 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. Die Freiwilligen Feuerwehren im Flachgau mussten bislang nur zu kleineren Pumparbeiten in Hallwang, Elixhausen, Hintersee und Hof ausrücken.

"In der Nacht zum Dienstag wird uns neuerlich eine Warmfront überqueren, ehe es am Dienstag mit einer markanten Kaltfront und stürmischen Winden mit Höchstgeschwindigkeiten von 90 km/h im Tal und mehr als 130 km/h auf den Bergen so richtig winterlich sein wird", so die Meteorologin. Bis am Dienstagabend sinke die Schneefallgrenze auf 400 Meter, in den Bergen sind rund ein dreiviertel Meter Neuschnee zu erwarten.

Erst am kommenden Donnerstag sollte sich die Wetterlage wieder beruhigen und sich mit zunehmenden Hochdruckeinfluss wieder sonniges Wetter bis über das Wochenende hinaus einstellen.