David starb nach Mini-OP im LKH: Berufungsprozess gegen zwei Ärzte erst im Herbst

Erst viereinhalb Jahre nach der Tragödie um den 17 Monate alten David, der im April 2018 elf Tage nach einer Mini-OP an der Wange im LKH Salzburg gestorben war, ist nun ein strafgerichtlicher Abschluss der Causa in Sicht.

Bekanntlich wurden am 3. September 2021 am Landesgericht Salzburg zwei Ärzte wegen grob fahrlässiger Tötung zu jeweils bedingten Haftstrafen verurteilt; laut Erstgericht hatten sie im Zusammenhang mit dem Eingriff bei dem 17 Monate alten Buben - er wurde wegen eines kleinen Blutschwamms an der Wange unter Narkose operiert - mehrere Behandlungsfehler gemacht und "gegen medizinische Kenntnisse verstoßen". Der Kinderchirurg, er bekam acht Monate bedingte Haft, und der Anästhesist, der 16 Monate bedingt erhielt, meldeten gegen das Ersturteil Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe an.

Am 20. September 2022 kommt es nun endlich am Oberlandesgericht Linz zum Berufungsprozess. Opferanwalt Stefan Rieder, der die Eltern des Buben vertritt: "Bis zum Berufungsverfahren dauert es jetzt noch einmal gut dreieinhalb Monate. Diese extrem lange Verfahrensdauer ist für die Eltern sehr belastend. Dadurch wird der Beginn der eigentlichen Trauerarbeit stark hinausgeschoben."