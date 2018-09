Dealer sprang auf der Flucht vor der Polizei in die Salzach

Der Mann war bei der Kontrolle durch die Polizei geflüchtet. Dabei warf er zahlreiche Gegenstände weg. Die Polizei fand 50 Gramm Cannabiskraut sowie mehr als 4000 Euro Bargeld.

Im Bereich des Giselakais gingen am Samstagabend zwei Polizisten in zivil einem Hinweis nach einem mutmaßlichen Suchtgifthändler nach. Als sie auf einen Fahrradfahrer trafen, auf den die Beschreibung zutraf, gaben sie sich als Polizeibeamte zu erkennen und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Der Mann stieg auf Höhe des Mozartstegs vom Fahrrad ab, sprang über das Geländer der Salzachböschung und lief in Richtung Salzach davon. Auf der Flucht warf er einige Gegenstände weg und sprang in die Salzach.

4000 Euro in kleinen Scheinen lagen an der Böschung

Die Polizisten verfolgten den Mann und verständigten die Feuerwehr sowie die Rettung. Als der Mann die Aussichtslosigkeit seines Fluchtversuches erkannte, ließ er sich von den Polizisten aus dem Wasser bergen und von den Rettungskräften versorgen. Die Sichtung der auf seiner Flucht weggeworfenen Gegenstände ergab eine Sicherstellung von annähernd 50 Gramm Cannabiskraut und mehr als 4000 Euro Bargeld in szenetypischer, kleiner Banknotenstückelung (5-, 10-, 20- und 50er Noten).

Der Nigerianer wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert

Der Mann machte anfänglich kein und dann falsche Angaben zur Person. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um einen 22-jährigen Nigerianer mit unstetem Aufenthalt handelte. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Anzeige wegen des Verdachtes des Suchtmittelhandels auf freiem Fuß an. Da ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl bestand, wurde der Nigerianer in das Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert.

Quelle: SN