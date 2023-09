Debatte um Bahnhofsvorplatz geht weiter: "Wenn wir das Problem verdrängen, tritt es woanders auf"

Kürzlich sorgte ein verwahrlostes Gebäude für Diskussionen. In der Stadt führt man Gespräche mit den Parteien vor Ort. Die Hausverwaltung kontert und fühlt sich im Stich gelassen.

Der Bahnhofsvorplatz ist in der Vergangenheit oft in Verruf geraten. Das hat vielseitige Gründe.

Hygienische Missstände und Verschmutzungen - mit solchen Bildern aus dem Gebäude in der Fanny-von-Lehnert-Straße 2 hatte Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ) kürzlich das Ordnungsamt eingeschaltet. Um die Situation im achtstöckigen Gebäude zu entschärfen, forderte die Stadt-SPÖ den Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) auf, einen runden Tisch einzuberufen. Als Ergebnis bekam die Hausverwaltung einen Brief in stadtpolitischer Manier: Für die Liegenschaft solle sie Sicherheitsmaßnahmen setzen, etwa durch den Einsatz von Überwachung oder einem Wachdienst. "Der Brief war zwar scharf formuliert, ein großer Druckpunkt ist er aber nicht wirklich", sagt Pultar dazu.

Hausverwaltung argumentiert mit Wachdienst und Schließanlage

Fünf Tage später kam die Retourkutsche. Ein Wachdienst bei Nacht sei genauso wie eine Schließanlage mit Chip installiert. Die Hausverwaltung verweist in dem Schreiben zusätzlich auf Gespräche mit anderen Verwaltungen und Eigentümern in der Bahnhofsgegend. Ihre daraus resultierende Conclusio: Die Stadt schenke der Situation nicht genügend Aufmerksamkeit. Man fühle sich im Stich gelassen.

Sozialabteilung will das Problem nicht verdrängen

Als Amt für Ordnung könne man lediglich Symptome und nicht die Ursache bekämpfen, heißt es währenddessen aus dem Büro des Bürgermeisters. Die Verantwortung dafür liege bei der Sozialabteilung. "Wir wissen, dass wir dort vermehrte Einsätze haben", sagt Sozialstadträtin Andrea Brandner (SPÖ) zu den Gegebenheiten am Bahnhofsvorplatz. Deshalb führe man Gespräche mit den Parteien vor Ort. Mit dem Betreiber des Einkaufszentrums Forum 1 etwa ist man bereits im Austausch, in nächster Zeit auch mit der Polizei. Der Bewohnerservice, der bald seine Türen öffnet, soll die Situation positiv beeinflussen. Das Thema lasse man grundsätzlich nicht unter den Tisch fallen, erklärt Brandner: "Weil wir wissen, wenn wir das Problem an einer Stelle verdrängen, tritt es woanders auf."

Caritas verstärkt Dialog mit Betroffenen

Die Caritas übernimmt mit ihren Streetworkern die Sozialarbeit in der Gegend. Im vergangenen Jahr wurden dafür die Mittel erhöht, erklärt Thorsten Bichler, Bereichsleiter für Soziale Arbeit: "Dadurch können wir unmittelbar mit den Gruppen vor Ort in Kontakt treten und herausfinden, was sie brauchen." Weil deren Perspektive ausständig sei, würden viele getroffene Maßnahmen nicht fruchten. "Aus Gesprächen mit den Betroffenen wissen wir zum Beispiel, dass es an Mülleimern fehlt. Wenn Müll am Bahnhofsvorplatz herumliegt, wird das aber auf die Gruppen vor Ort zurückgeführt", so Bichler, der auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen hinweist. Es handle sich etwa nicht ausschließlich um Wohnungslose oder Suchterkrankte, sondern unter anderem auch um Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Gegebenheiten einen konsumfreien Ort für sich suchen.

"Anzahl an Übergriffen am Bahnhofsvorplatz nicht höher als in anderen Stadtteilen"

Aktuell versucht die Caritas, sich ein Bild über die Situation zu verschaffen. Bis voraussichtlich Ende des Jahres will man erste Vorschläge formulieren. Was die Fanny-von-Lehnert-Straße 2 betrifft, verhält sich die Situation komplizierter: Weil es sich um Privatbesitz handle, dürfe man als Sozialarbeiter ohne Erlaubnis die Liegenschaft nicht betreten. Grundsätzlich plädiert der Bereichsleiter für eine fachliche Diskussion. Oft würde Subjektivität die Situation überschatten. "Subjektive Empfindungen sind natürlich ernst zu nehmen. Wenn man aber die Zahlen der Übergriffe mit anderen Stadtteilen vergleicht, sind sie in der Gegend nicht höher", sagt Bichler.