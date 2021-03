Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Salzburg schreit die Politik reflexhaft nach schärferen Strafen. Würde das solches Verhalten ändern und Unfälle vermeiden? Zwei Experten über das Für und Wider.

In regelmäßigen und vor allem sehr kurzen zeitlichen Abständen berichtet die Salzburger Polizei von eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Straßen in Stadt und Land - egal ob auf Autobahn, Bundesstraßen oder in Ortsgebieten. Tempobolzen führte in der Nacht auf den 21. Februar nun zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Salzburg-Itzling, ein 17-jähriger Beifahrer kam ums Leben. Wie sagen Fachleute zur Raserthematik?

Klaus Robatsch, Kuratorium für Verkehrssicherheit:

SN/privat „Wir sind bei den ...