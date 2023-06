Debatte über Gipfelkreuze hat auch Salzburg erreicht

Und zwar über einige Grenzen hinweg. Am Mittwoch meldete sich nun der Salzburger ÖVP-Kirchensprecher und stellvertretende Landtags-Klubobmann, Josef Schöchl, zu Wort: "Die Gipfel des Alpenraums werden seit Jahrhunderten von Kreuzen geprägt. Unzählige ehrenamtliche Bergfreunde errichten und erhalten diese Kreuze, sie gehören zu unserem Kulturgut und geben vielen Bergsteigerinnen und Bergsteigern Orientierung und Halt. Ich habe keinerlei Verständnis dafür, diese Tradition und dieses religiöse Zeichen in den Alpen in Frage zu stellen. Wir bekennen uns klar zum Gipfelkreuz und ich verwehre mich dagegen, alles Traditionelle reflexartig in Frage zu stellen und abschaffen zu wollen."

In Italien tobt bereits eine vehemente Debatte über das Aufstellen neuer Kreuze auf den Bergspitzen. Kruzifixe würden nicht alle Bergsteiger ansprechen, sagte Marco Albino Ferrari, Redaktionsleiter des italienischen Alpenvereins CAI. "Niemand will die bereits aufgestellten Kreuz entfernen, es sollen aber keine weiteren aufgestellt werden. Berggipfel sollen ein neutrales Gebiet sein", sagte Ferrari. Er löste damit hitzige Diskussionen aus.

Gipfelkreuz auf dem Regenspitz (1675 Meter) in der Osterhorngruppe bei Hintersee in Salzburg

"Keine neuen Kreuze aufstellen"

Der Österreichische Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora erklärte im ORF Tirol Interview, man habe eine ähnliche Meinung wie die Italiener. Man solle keine neuen Gipfelkreuze mehr aufstellen. Das habe aber weniger religiöse Gründe, so Ermacora. Für ihn sprechen der hohe Aufwand in der Errichtung und vor allem des Transportes gegen Gipfelkreuze. Der Jurist Ermacora hat in Zusammenhang mit der Montage und der Stabilität der Kreuze Haftungsbedenken.

"Es widerspricht unseren Grundsätzen"

In den Alpen zählt man 327 Gipfelkreuze, von denen einige schon seit Jahrhunderten stehen. Verschiedene Politiker in Italien, auch der Regierung, äußersten scharfe Kritik an der Stellungnahme Ferraris. Tourismusministerin Daniela Santanché zeigte sich "fassungslos" über den Vorschlag, keine neue Kreuze aufzustellen. "Dies widerspricht unseren Grundsätzen, unserer Kultur und unserer Identität", sagte sie. Er werde sich mit allen Mitteln gegen die Entfernung von Kreuzen von Alpengipfeln wehren, warnte der Chef der rechten Regierungspartei Lega und Verkehrsminister Matteo Salvini. Paolo Zangrillo, Minister für die öffentliche Verwaltung, meinte, Gipfelkreuze seien "ein wertvoller Bezugspunkt" für Bergsteiger.

"Symbole als Erinnerung"

Die oberösterreichische Alpinisten Gerlinde Kaltenbrunner, die als erste Frau alle Achttausendergipfel ohne mitgeführten Sauerstoff besteigen konnte, wurde von der Kärntner Kirchenzeitung "Sonntag" ebenfalls zur Gipfelkreuz-Debatt befragt. Ihre Antwort: "In unserer Kultur sind es die Gipfelkreuze, in Nepal Gebetsfahnen. Ich sehe diese Symbole als Erinnerung, dass es mehr als diesen Körper, den Verstand, die Emotion und Gedanken gibt. Diese Erinnerung, dass alle Lebewesen miteinander verbunden sind und Frieden, Liebe und Bewusstheit diese Verbindung stärkt, wird leider auch in den nächsten Jahrzehnten erforderlich sein."

Unter dem Druck der Polemik ruderte der CAI-Verband zurück. In einer Stellungnahme betonte CAI-Generaldirektor Antonio Montani, das Thema der Bergkreuze habe im Alpenverein nie zur Debatte gestanden, deshalb gebe es dazu auch keine offizielle Position. Redaktionsleiter Ferrari habe lediglich seine Meinung ausgedrückt. Er entschuldige sich für die dadurch entstandenen Polemiken.