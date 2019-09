Defekt in der Küche löste Wohnhausbrand in Faistenau aus

Brandsachverständige fanden den Brandherd im Bereich der Küche. Feuerwehr musste in der Nacht zum Donnerstag zu Nachlöscharbeiten ausrücken.

Rund 100 Feuerwehrleute standen am Mittwoch in der Steinbräusiedlung in Faistenau im Löscheinsatz, nachdem ein Wohnhaus in Brand geraten war. Der Schaden an dem zum Großteil aus Holz errichteten Gebäude beträgt laut Polizei mehrere hunderttausend Euro.

Die betroffene Familie, die mittlerweile eine Ersatzunterkunft gefunden hat, war an diesem Mittwoch bis neun Uhr am Vormittag noch gemeinsam beim Frühstück zusammen und hatte dann das Haus verlassen. Nach etwa zwei Stunden schlug eine Nachbarin bei der Feuerwehr Alarm. Zu diesem Zeitpunkt standen mehrere Räume sowie der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen.

"Wir konnten den Brandherd im Bereich der Küche lokalisieren", sagte am Donnerstag Wolfgang Winkler von der Salzburger Landesstelle für Brandverhütung den SN. Offensichtlich hatte ein elektrischer Defekt an einem der Küchengeräte das Feuer ausgelöst.

Noch in der Nacht mussten einige Feuerwehrleute aus Faistenau neuerlich zum Brandort ausrücken: "In einigen Latexmatratzen hatte es neuerlich zu rauchen begonnen. Das haben wir rasch abgelöscht ", so Ortsfeuerwehrkommandant Peter Klaushofer.