Defekter Lkw in Salzburg aus dem Verkehr gezogen

Der 32-jährige Lenker telefonierte, war nicht angegurtet und fuhr ohne gültige Lenkberechtigung.

Die Polizei hat am Freitag in Salzburg einen defekten Lkw aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, weil der Lenker telefonierte und nicht angegurtet war. Weiters war der Serbe ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs, da er trotz dauerndem Aufenthalt in Österreich seinen Führerschein nicht umgeschrieben hat. Bei der Überprüfung des Lkw wurden eine Reihe von Mängeln festgestellt, berichtete die Polizei.

Bei dem Lkw war die Windschutzscheibe gesprungen und die Reifen abgefahren. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs in der KFZ-Prüfstelle konnten weitere Mängel festgestellt werden. Die Polizisten nahmen die Kennzeichen sowie den Zulassungsschein ab, und untersagten die Weiterfahrt. Der Fahrer und die zulassungsbesitzende Firma wird wegen 16 Verwaltungsübertretungen angezeigt.