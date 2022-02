Defektes TV-Gerät löst Brand in Kellerbar in Zell am See aus - 30 Menschen gerettet

Ein Feuer ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Kellerbar in Zell am See ausgebrochen. 30 Menschen mussten aus jenem Haus, in dem sich das Lokal befindet, in Sicherheit gebracht werden. Nun steht die Brandursache fest.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 0.45 Uhr entstanden. In dem Lokal in der Kirchengasse in der Innenstadt von Zell am See befand sich niemand mehr, wegen der noch geltenden Sperrstundenverordnung hatte die Kellerbar ja bereits seit 22 Uhr geschlossen.

Die Ursache laut Polizeibericht: "Auf Grund der vorgefundenen Spuren konnten eindeutige Merkmale eines technischen Defektes an einem TV Bildschirm, welcher in der Disco an der Wand im Gastraum montiert war, ermittelt werden."

Wegen der starken Rauchentwicklung in dem mehrstöckigen Gebäude mit Wohnungen und Urlauberunterkünften mussten mehr als 30 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen in einem in der Nähe befindlichen Hotel unter.

Durch den raschen und intensiven Löscheinsatz der Feuerwehren Zell am See und Bruck, mit insgesamt 53 Einsatzkräften und zehn Einsatzfahrzeugen, konnte ein Ausbreiten der Flammen in die oberen Stockwerke verhindert werden. Durch das Brandereignis und die damit verbundenen Löschmaßnahmen wurden keine Personen verletzt und waren auch nicht gefährdet.

Das im Kellerbereich befindliche Lokal wurde durch das Brandgeschehen stark in Mitleidenschaft gezogen.