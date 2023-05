Delikte in Asylquartieren 2022 stark gestiegen

Im Vorjahr kam es in Stadt und Land Salzburg zu 103 angezeigten Straftaten in Asylunterkünften - 2021 waren es "nur" 43.

Die Zahl der angezeigten Straftaten, die in Asyl- bzw. Fremdenunterkünften in Stadt und Land Salzburg verübt wurden, ist im Jahr 2022 stark angestiegen. Laut der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) wurden im Vorjahr landesweit 103 Straftaten in Asylunterkünften angezeigt - im Jahr 2021 waren es 43. Das bedeutet ein Plus von 139,5 Prozent.

Zu den mit Abstand meisten (mutmaßlichen) Straftaten kam es demnach in Unterkünften in der Stadt Salzburg (60) sowie im ...