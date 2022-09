Dem Biber ging das Wasser aus: Tier war nach Almabkehr gefangen

Durch die Almabkehr war am Samstagvormittag ein Biber im Almkanal gefangen. Die Berufsfeuerwehr rückte zur Rettung aus.

Gelegentlich sieht Sportlehrer Sebastian Hörl bei seinen morgendlichen Joggingrunden am Almkanal einen Biber. Aber am Samstagvormittag war etwas anders. "Das Wasser der Alm wurde gerade ausgelassen und der Biber, der normalerweise extrem scheu ist, saß auf einer Sandbank." Hörl konnte beobachten, wie der Biber an der Wand des Kanals nach oben klettern wollte, aber immer wieder abrutschte. Erst verständigte er die Fischer, die dort die Fische aus dem ablaufenden Wasser abfischten, die verwiesen ihn dann an die Berufsfeuerwehr. "Die kamen ...