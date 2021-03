Dem Coronavirus auf der Spur: Contact-Tracer sind emotional gefordert

Gesundheitsminister Anschober mahnt einr strengere Verfolgung von Kontaktpersonen ein. Die Zuständigen kämpfen mit der Mitarbeit der Bürger.

In einem Bürogebäude in der Fasaneriestraße in Salzburg-Lehen herrschte auch am Freitag Hochbetrieb: Dort sitzen 17 Soldaten unter der Leitung von Vizeleutnant Erich Springer im sognannten Contact-Tracing-Team an den Computern und Telefonen. Täglich kommunizieren sie mit Covid-Infizierten und in weiterer Folge mit deren Kontaktpersonen. Am Freitag beschäftigt das Team ein Corona-Ausbruch in zwei Volksschulklassen, sagt Erich Springer. "Jetzt müssen wir über die Eltern alle Betroffenen erreichen. Wir wollen feststellen, welche Einstufung als Kontaktpersonen welcher Kategorie vorliegt. Parallel bekommen wir von ...