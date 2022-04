Dem Hilfswerk fehlen im Flachgau 50 Mitarbeiter

Immer mehr Menschen sind auf Pflege angewiesen. Das Hilfswerk als größter Anbieter fordert mehr Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Mehr als 76.000 Stunden waren Hilfswerk-Mitarbeiter im Vorjahr im Flachgau allein im Rahmen der Hauskrankenpflege und der mobilen Heimhilfe im Einsatz. Rund 1000 Menschen wurden so im Monatsschnitt betreut. Die vom Hilfswerk geführten Seniorenwohnheime in Großgmain und Bergheim sind voll belegt. In Bergheim kommt zu den 56 belegten Betten eine Warteliste mit 14 Namen. In der Kurzzeitpflege ist das Hilfswerk bis Oktober ausgebucht. Betreutes Wohnen wurde im Vorjahr an sieben Standorten im Flachgau von 160 Bewohnern in Anspruch genommen. 14 ...