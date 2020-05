Zu Pfingsten werden zwei Kinderfilme gezeigt, die im Haus sind. Neue gibt es noch nicht: Corona hat die Logistik der Filmverleiher lahmgelegt.

Was eigentlich eine Freudenbotschaft sein sollte, sorgt in der Kinobranche für Unmut. Am 27. Mai verkündete Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), dass Kinos ab 29. Mai wieder aufsperren dürfen. Viele Betreiber fühlen sich nun von der Regierung überrumpelt, allen voran der ...