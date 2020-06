Nach einer Demenzberatung wechseln viele die Blickrichtung. Sie kämpfen dann nicht mehr gegen die Krankheit, sondern mit dem Erkrankten für ein gutes Leben und Lebensqualität bis zum Schluss.

In Österreich sind laut Schätzungen rund 130.000 Menschen an einer Demenz erkrankt. Da die meisten Erkrankten, rund 75 Prozent, im familiären Umfeld betreut werden, sind ungefähr vier Mal so viele Personen direkt oder indirekt betroffen. Manfred Hörwarter engagiert sich in ...