Demo gegen 380-kV-Leitung wird aufgelöst

Die Gegner der neuen Stromfreileitung beharrten auf ihrer Demonstrationswoche in Koppl. Es gibt offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Demo überhaupt genehmigt war. Die Polizei schritt ein.

Der Verein Fairkabeln startete am Montag in der Früh seine angekündigte Demonstrationswoche auf der Dax-Lueg-Straße in Koppl, um gegen die Bauarbeiten an der 380-kV-Freileitung am Heuberg zu protestieren. Fairkabeln-Obmann Franz Fuchsberger beschwert sich darüber, dass die Bezirkshauptmannschaft mit Unterstützung der Polizei die Demonstration unterbinden wolle. Die Veranstaltung sei ordnungsgemäß und rechtzeitig, mindestens 48 Stunden zuvor, angemeldet und von der Behörde nicht untersagt worden, also rechtmäßig, meint Fuchsberger. Mit der Auflösung einer "genehmigten Demonstration" solle den Baumaschinen die Durchfahrt gewährt werden. ...