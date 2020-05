Demo gegen Corona-Maßnahmen und für Erdkabel

Einer Demonstration für Meinungsfreiheit und gegen Corona-Verordnungen der Bundesregierung schlossen sich am Sonntag in der Landeshauptstadt auch 500 Aktivisten für ein 380kV-Erdkabel an.

Ein großer Demonstrationszug marschierte am Sonntag zwei Mal vom Mozartsteg Richtung Makartsteg und wieder retour. Die besorgten Bürgen protestierten für Meinungsfreiheit und gegen aktuelle und befürchtete Corona-Verordnungen der Bundesregierung. Knapp 500 Gegner der 380kV-Freileitung schlossen sich dem Marsch an. Quelle: SN