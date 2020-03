Die Gewerkschaft vida will 20 Prozent mehr Personal in den Krankenhäusern, um die Belastungen für die Mitarbeiter zu senken. In Oberndorf setzte man dafür ein plakatives Zeichen.

SN/sw/fink Mit Pappfiguren als Symbol für fehlendes Personal im Gesundheitsbereich, v. l.: Daniel Zeilinger (KH Oberndorf), vida-Chef Rudolf Schuchter, Betriebsrat Kurt Roschitz (KH Oberndorf), Kajetan Uriach (vida) und Barbara Dominik (KH Oberndorf).