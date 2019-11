Demonstration auf dem Salzburger Flughafen

In der Abflughalle des Salzburger Flughafens kam es am späten Sonntagnachmittag zu einer nicht angemeldeten Demonstration. Auf einem Transparent wurde die Türkei aufgefordert, Kurdistan zu verlassen, hieß es von Seiten der Polizei. Die 14 Personen, darunter Kurden und Syrer, verhielten sich ruhig und verließen das Gebäude nach einer Identitätsfeststellung friedlich. Der Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt. Die Beamten der Polizeiinspektion am Flughafen wurden durch die Besatzungen von fünf Streifenwagen unterstützt.

Quelle: SN