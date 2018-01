Demonstration in Salzburg: Solidarität mit den Kurden in Nordsyrien

Rund 400 Demonstranten zogen Mittwochabend vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz, um ihre Solidarität mit den Kurden in Nordsyrien zu zeigen.

Die Demonstranten protestierten gegen den Angriff der türkischen Armee und deren syrischen Verbündeten auf die kurdische Stadt Afrin. Die Kurden in Nordsyrien haben dem IS und dem Assad-Regime getrotzt und eigene Strukturen aufgebaut.

Das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden in Salzburg ruft zu einer weiteren Demonstration am Samstag auf. Diese beginnt um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Hauptbahnhof Salzburg. Beim türkischen Konsulat wird es eine Abschlusskundgebung geben.

"Zurzeit sind die sichersten, stabilsten und demokratischsten Regionen Syriens diejenigen, die von den Kurden und ihren Verbündeten verwaltet werden. Der Kanton Afrin ist einer dieser sicheren Regionen. Seit über einer Woche führt die Türkei eine Militäroffensive gegen den Kanton Afrin durch. Das türkische Militär greift mit Dschihadisten gemeinsam gezielt zivile Siedlungsgebiete an. In Afrin leben viele Flüchtlinge aus anderen ethnischen Gruppen. Nicht nur Kurden werden Opfer dieser Angriffe sondern auch andere Minderheiten in Afrin", heißt es in einer Aussendung des Gesellschaftszentrums.





