Den Familien fehlt zusehends das Geld

Durch die Coronakrise hat sich für viele Menschen die Situation zugespitzt. Hilfsorganisationen verzeichnen vermehrt Anfragen, fordern Betroffene aber auch aktiv auf, sich Hilfe zu holen.

Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit, das ersparte Geld am Konto ist aufgebraucht - die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen immer mehr Menschen.



Krise trifft viele



Vor einer drastisch zunehmenden Armutsgefährdung warnt die Caritas Salzburg. Immer mehr Menschen wenden sich an die Sozialberatungsstellen. "Betroffen sind auch Menschen aus sozialen Schichten, die bislang nicht auf die Hilfe der Caritas angewiesen waren", sagt Sozialberaterin Melanie Fritzer.

Und vor dieser sozialen Krise ist keiner gefeit: "Es sind auch Menschen dabei, die nie gedacht hätten, dass sie einmal Unterstützung brauchen würden. Die Krise trifft viele Menschen aus dem Mittelstand, die es eigentlich gewohnt waren, finanziell gut über die Runden zu kommen."

Frau P. (Name der Red. bekannt) war in einem Hotel angestellt und wurde zu Beginn der Coronakrise gekündigt. Bis heute sucht sie eine neue Stelle - im Tourismus ist das derzeit fast unmöglich. Monat für Monat hat sie zu wenig Geld für das Nötigste wie Essen oder Kleidung für sich und die dreieinhalbjährige Tochter. Die Caritas konnte Frau P. mit Lebensmittelpaketen und finanzieller Hilfe aus dem neuen Solidaritätsfonds unterstützen.

Nach einer Entspannung im Sommer rechnet Caritas-Direktor Johannes Dines mit einer Verschärfung der Situation im bevor stehenden Winter, weil das Ersparte aufgebraucht ist. Die nun wieder verordneten Einschränkungen im öffentlichen Leben verschlechtern die Lage armutsbetroffener Menschen weiter.

Dines appelliert an die Solidarität der Salzburger: "Halten wir zusammen." Mehr als 3000 Lebensmittelpakete wurden im Frühjahr verteilt. In der Sozialberatung hilft die Caritas vor allem bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen und klärt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Betroffen sind Frauen und Alleinerziehende, aber auch Mindestpensionisten und Menschen mit Behinderung.

(Um)verteilen



Pfarrer Alois Dürlinger gibt in der Garage der Pfarre Herrnau Lebensmittel aus - zwei Mal die Woche. Der Bedarf liegt aktuell bei jeweils 50 Paketen. "Das sind umgerechnet 100 Familien pro Woche", sagt Dürlinger, der davon ausgeht, dass es in den nächsten Wochen noch mehr werden könnten (mehr zum Projekt siehe Seite 13).

Thomas Neureiter, er koordiniert im Auftrag der Erzdiözese das Projekt ArMut teilen, sieht viele Alleinerziehende und Mindestrentner an der Kippe. "Der Mindestpensionist, der sich in normalen Jahren bei Zeltfesten etwas dazuverdienen konnte, hat diese Chance heuer coronabedingt nicht", nennt er ein Beispiel aus der Praxis. Für ihn wird es dadurch eng bei Strom und Miete. Bei dem Projekt ArMut teilen verteilen Ehrenamtliche in zwölf Stadtteilen Spendengelder um. Bei dem Aktionstag heuer am 14. November waren das knapp 30.000 Euro (siehe auch Seite 14).

Kinder schützen



Wenn sich das Leben auf engstem Raum in der Kleinfamilie ballt, birgt das ein Risiko für Kinder. Fehlt der Einblick der Lehrerin oder sind sie auch von weiteren Familienmitgliedern wie Oma und Opa abgeschirmt, werden ihnen Hilfsmöglichkeiten von außen gekappt, sagt Peter Trattner, Gechäftsführer vom Kinderschutzzentrum. Er äußert sein Unverständnis über die erneute Schulschließung und will sich dafür starkmachen, die telefonische Beratung auszubauen: "Niemand soll sich scheuen, bei uns anzurufen. Wir finden eine Lösung." Gabriele Rothuber vom Verein Selbstbewusst weist anlässlich des internationalen Tages für Prävention gegen sexuellen Kindesmissbrauch (am 19. November) auf die durch den Lockdown erhöhte Schwierigkeit für Kinder hin, sich aus Gewalt- und Missbrauchsdynamiken zu befreien. Rothuber fordert eine Kinderschutzbeauftragte an jeder Schule und ein Kinderschutzkonzept für alle Einrichtungen, die mit Kindern arbeiten. Die Themen "Was tun bei einem Verdachtsfall? Wann intervenieren?" müssten verstärkt auch in die Ausbildung einfließen.

Rückzug spürbar



"Ich sehe, dass sich Frauen derzeit wieder verstärkt zurückziehen", meint Claudia Weiß vom Verein Frau & Arbeit. Sie konstatiert eine gestiegene Zahl von Frauen, die um ihre Existenz fürchten, und appelliert, sich nicht entmutigen zu lassen und sich an den Verein zu wenden: "Ein Wiedereinstieg ins Berufsleben dauert ohnehin meist länger. Man kann sich schon jetzt beispielsweise zu Kursangeboten informieren." Es werde insbesondere sehr viel für die Stärkung des Selbstwertes unternommen. Am 23. November gibt es zum Beispiel über den Online-Vortrag "Eine Krise der Frauen" die Möglichkeit zum Austausch.

Weiß sieht in dem Rückzug der Frauen nicht nur ein gesellschaftspolitisches, sondern auch ein innerfamiliäres Problem. Ohne die Frauen verantwortlich machen zu wollen: Sie würden wohl auch innerhalb der Beziehung zu wenig vehement auftreten. Denn Tatsache ist: Sie sind es, die tendenziell zurückstecken und im Homeoffice erst am Abend ihre Arbeit erledigen - nachdem Mann und Kinder in der Heimschule den Laptop frei gemacht haben.

Psyche mitdenken



Ulrike Rausch-Götzinger, Geschäftsführerin des Vereins AHA, beklagt, dass Familien mit psychisch erkrankten Mitgliedern zu wenig wahrgenommen werden. "Sie fallen oft durch den Rost. Es gibt für diese Gruppe keine aufsuchende Hilfe", sagt Rudolf Niedersüß, Vorsitzender bei AHA, der für seine Klientel die gleichen Unterstützungsleistungen fordert wie für alle anderen Angehörigen pflegender Menschen. Das Problem ist, dass sich die Hilfe immer an der Einstufung des Pflegegelds orientiert. Psychisch kranke Menschen haben häufig eine Pflegestufe von maximal eins, dass sie "aber oft nicht einmal in der Lage sind zu kochen oder sich zu waschen und keine Krankheitseinsicht gegeben ist, das sieht niemand".

An den Verein AHA können sich alle Menschen wenden, die sich mit der Pflege eines psychisch Erkrankten beschäftigen müssen. Für sie finden Angehörigen-Gruppen unter therapeutischer Leitung statt - auch und vor allem in Corona-Zeiten.

