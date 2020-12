Den Glühwein to go gibt es jetzt nur noch ohne Alkohol

Gerade jetzt ist Hochsaison für Glühwein und Punsch. Michael Sporer stellt sein To-go-Angebot jetzt aber komplett ein. In der Blauen Gans gibt es Edel-Streetfood und alkoholfreien Glühwein.

"Ein Geschäft ist das nicht, ich sehe das als Marketingmaßnahme", sagt Sebastian Kowatz (22). Er hat bis Sonntag Punsch mit und ohne Alkohol to go verkauft, das Angebot wurde von Passanten angenommen. "Wir sind aus Mondsee und alle haben uns gesagt, in ganz Salzburg gebe es keinen Punsch", erzählt eine Kundin. Das sei nun ihr dritter an diesem Nachmittag.

Sebastian Kowatz hat am 17. Oktober nach einer zweiwöchigen Umbauphase die Einser Bar am Herbert-von-Karajan-Platz eröffnet. Obwohl wegen der ...