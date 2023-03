Den Jägern ganz nah

Wolfgang Tonninger entwickelt Geschichten aus dem Zuhören. In seinem Dokumentarfilm "Wild auf der Jagd im Gebirge" begleitet er Abtenauer Berufsjäger, Jagdherrn und Jäger in einer Gemeinschaftsjagd.

Es knackt im Unterholz. Nebel wabern vom Tal Richtung Berg. Konzentriert beobachtet ein Mann mit dem Feldstecher die Umgebung. Dann kommt die Gämse. Langsam nimmt der Jäger seine Büchse von der Schulter, legt an und schießt. "Machen wir uns nichts vor. Bei der Jagd geht es um den Tod", sagt Filmemacher Wolfgang Tonninger. In seinem Dokumentarfilm "Wild auf der Jagd im Gebirge" begleitet der Abtenauer die Berufs- und Gemeindejäger auf dem Weg in ihr Jagdrevier, auf der Pirsch und beim ...