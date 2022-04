Den Ortskern stärken: Was sich Kinder in Werfen wünschen

Ein Kino in Werfen, ein Schokobrunnen mitten im Ort oder ein Dönerladen: Die Kinder in Werfen wissen genau, wie ihre Gemeinde aussehen sollte.

In der Gemeinde Werfen ist noch viel Luft nach oben. Zumindest was die Stärkung des Ortskerns betrifft. "Unsere Herausforderung ist, dass wir im Grunde drei Gemeinden haben", sagt Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP). Viele Geschäfte stehen leer. Doch es soll sich etwas verändern. Und weil Kinder bekanntlich ungewöhnliche Ideen haben, waren diese nun am Zug.

