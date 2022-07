Den Polytechnischen Schulen einen Stempel aufgedrückt

Aus dem Pongau kamen viele Initiativen für die Entwicklung der Polytechnischen Schulen (PTS). Unter anderem durch den nun scheidenden Direktor in Altenmarkt, Rupert Kreuzer.

Es sind gleich mehrere stolze Jubiläen, die gefeiert werden können: Seit 37 Jahren ist Rupert Kreuzer Lehrer an der Polytechnischen Schule (PTS) in Altenmarkt. Seit 50 Jahren ist die Polytechnische Schule in Altenmarkt als eigenständige Schule geführt, zuvor waren die Klassen an die Hauptschule angeschlossen. "Insgesamt haben wir in 50 Jahren 3553 Schülerinnen und Schüler ausgebildet."

Der Flachauer verabschiedet nach 20 Jahren als deren Direktor in den Ruhestand und erhielt den Ehrenbecher der Marktgemeinde Altenmarkt: "Vieles hat sich ...