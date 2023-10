Den Wert der Lehre erkennen

Wer kennt ihn nicht, den Satz: "Jetzt machst mal die Matura, dann schau'n ma weiter." Ich durfte ihn mir anhören, als ich meinen Eltern erklärte - nachdem ich die dritte Klasse Mittelschule wiederholen musste -, dass ich in meines Vaters Fußstapfen treten und die Zuckerbäckerlehre beginnen wolle. Also kämpfte ich mich durch die acht Jahre Mittelschule, für die ich zehn brauchte. Es war keine leichte Zeit, denn still sitzen und über Stunden dem Lehrer zu lauschen, ist nicht jederfraus und jedermanns Sache. Mit den Händen zu arbeiten, Maschinen zu bedienen oder den direkten Kontakt zu Kunden zu haben, liegt vielen Menschen besser, als die Theorie dahinter zu lernen. Auch für die Gesellschaft ist es wichtig, Handwerker und andere Lehrberufe zu haben. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der nur Akademiker leben. Der geistige Austausch wäre großartig, das philosophische Niveau unschlagbar. Jeder hätte gelernt, nein sogar studiert, wie sich eine Verstopfung in der Toilette am besten lösen ließe oder wie das Getriebe seines Porsches funktioniert. Aber eben nur in der Theorie. Die Toilette wäre auch nach stundenlangen Gesprächen und Skizzen auf Whiteboards verstopft. Das Schalten in einen neuen Gang ließe der nagelneue Porsche trotzdem nicht zu. Lösen können diese Probleme unsere Lehrlinge, unsere zukünftigen Fachkräfte. Natürlich braucht es auch das theoretische Hintergrundwissen der Doktoren und Diplom-Ingenieure. Aber die Umsetzung erfolgt durch unsere Handwerker. Dieser Wert sollte wieder tiefer in unsere Köpfe dringen.