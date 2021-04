"Der 30er muss sich ins Gedächtnis brennen"

Ein eklatantes Beispiel: Laut Messdaten fuhren in einer Saalfeldener 30er-Zone 95 Prozent zu schnell. Jetzt startet eine neue Kampagne.

Bewusstsein bilden. Aufmerksam machen. Verkehrssicherheit steigern. Unfallzahlen reduzieren. All das soll unter dem Motto "Sei so hell, fahr nicht zu schnell" gelingen. Anstoß für die Kampagne sind Zahlen der Statistik Austria. Denen zufolge hat es von 2015 bis 2019 durchschnittlich 90 Verletzte pro Jahr bei Verkehrsunfällen in Saalfelden gegeben - und fünf Todesopfer in den fünf Jahren. Als Hauptursache gilt überhöhte Geschwindigkeit.

Viele der Unfälle passierten natürlich auf den Hauptverkehrsrouten der Bundes- und Landesstraßen. Die Stadtgemeinde will dort ...