Der A-Train hält heuer auch in Hallein

Das Musikfestival "Take the A-Train", das seit 2015 rund um den Salzburger Hauptbahnhof stattfindet, macht heuer auch mit einem hochkarätigen Konzert in Hallein Station - und das wortwörtlich.

Wie alle Kulturveranstaltungen muss sich auch das Salzburger Festival "Take the A-Train" rund um den Hauptbahnhof heuer den Corona-Umständen anpassen. Aber die Organisatoren Andreas Neumayer, Markus Rauchmann und Harald Gaukel verzichten nicht nur coronabedingt auf die große Hauptbühne am Bahnhofsvorplatz, sondern gehen überhaupt neue Wege - im wahrsten Sinne des Wortes: Für die Abschlussveranstaltung des Festivals am Sonntag, 13. September, fährt ein Sonderzug mit der Mobile-Music-Club-Band (MMC) nach Hallein und hält auf dem Nebengleis bei der Spedition Wildenhofer. Dort legt ...