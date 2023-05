Der Ansturm auf die PV-Anlagen hält weiter an

Photovoltaik steht hoch im Kurs. So musste auch der Ebener PV-Anlagenhersteller DAfi in den letzten Monaten ausbauen - in nur wenigen Wochen wuchs das Unternehmen von 32 auf 75 Mitarbeiter. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler stattete der Pongauer Vorzeige-Firma einen Besuch ab und gab Einblicke in die Klima-Ziele des Landes.

"Wenn Medien einen Beitrag über Blackout-Szenarien senden, stehen am nächsten Tag einige Leute vor unserer Firma", sagen Hermann Buchsteiner und Matthias Fischbacher, Geschäftsführer des Ebener Photovoltaikherstellers DAfi. "In den letzten Monaten hat sich die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen verzwanzigfacht. Das stellt uns natürlich vor große Herausforderungen - von der Logistik über Mitarbeitergewinnung und der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Förderwesen."

Förderungen machen PV-Anlagen erschwinglich

Und gerade in Sachen Förderungen hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Insgesamt werden vom Klimaschutzministerium heuer rund 600 Millionen Euro an Förderungen ausgeschüttet. Dazu kommen weitreichende Verbesserungen für die Antragsteller. "Die Energiewende vorantreiben, raus aus den Fossilen und rein in die Erneuerbaren, ist das Gebot der Stunde", erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler beim Besuch der Firma DAfi in Eben. "Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen - nur gemeinsam kann es gelingen, uns von Abhängigkeiten zu lösen. Im vergangenen Jahr unterstützten wir die Errichtung grüner Energieanlagen so weit, dass wir über dem für 2022 gesteckten Ziel lagen und somit auf Kurs zur Erreichung unserer Klimaziele bis 2030 liegen. Jede einzelne PV-Anlage im privaten Bereich ist ein Puzzlestein, setzt ein sichtbares Zeichen für die Energiewende und macht uns unabhängiger sowie widerstandsfähiger."

Gewessler sieht aber, dass es zur Erreichung der Energieziele noch viel Arbeit braucht. "Wir müssen das Förderbudget weiter aufstocken, Netzbetreiber dazu bringen, längere Zukunftspläne vorzustellen, und wir denken - wie es gerade in Deutschland der Fall ist - auch über eine Streichung der Mehrwertsteuer im Bereich der PV-Anlagen nach."

Ebener Unternehmen wächst im Eiltempo

In Eben rechnet man bei DAfi währenddessen mit einem anhaltenden Wachstum. "Errichteten wir 2020 noch 154 PV-Anlagen, hoffen wir, 2023 über 500 Anlagen zu bauen", beschreibt das Geschäftsführer-Duo. "Um diese Ziele zu erreichen, investierten wir in den letzten Monaten auch extrem in Lager-, Büro- und Produktionsflächen."

Seit 2012 erzeugt das Pongauer Unternehmen neben den PV-Anlagen auch den sogenannten SmartFox. Ein Energiemanagement-System, das den von den Anlagen erzeugten Strom im Haus hält. Der SmartFox verteilt dabei den überschüssigen Strom auf andere Verbraucher - wie die Warmwasseranlage, Wärmepumpen oder auch Ladestationen für E-Autos im Haus. "Denn den gewonnenen Strom ins Netz zurückzuspeisen, bringt den Privatpersonen am wenigsten", heben Hermann Buchsteiner und Matthias Fischbacher von der Firma DAfi abschließend hervor.