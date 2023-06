Der Aufbau der "Jedermann-Bühne" auf dem Salzburger Domplatz hat begonnen

Die Premiere findet am 21. Juli statt - mit Valerie Pachner (Buhlschaft) und Michael Maertens (Jedermann). 14 Vorstellungen stehen heuer auf dem Programm.

Seit Freitag wird am Salzburger Domplatz wieder kräftig gearbeitet und die Bühne für den Jedermann 2023 aufgebaut. Bei der Premiere am Freitag 21. Juli mit Valerie Pachner (Buhlschaft) und Michael Maertens (Jedermann) wird die Tribüne vor dem Salzburger Dom mit ihren 2289 Sitzplätzen wieder gut besucht sein. Insgesamt sind heuer 14 Vorstellungen geplant - die letzte am 29. August. Die Kartenpreise reichen von 10 bis 190 Euro. Und wie immer: Bei Schlechtwetter übersiedelt das Spiel vom Sterben des reichen Mannes in das Große Festspielhaus.