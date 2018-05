Der Barmstein: "Von dort oben sieht man so viel"

Das sportliche Multitalent Stefanie Noppinger aus Hallein verbindet viel mit den Barmsteinen. Sie sind ihr persönliches Lieblingsplatzerl.

Es ist nicht nur ihr ständiger Bewegungsdrang, der die mehrfache Landes- und Staatsmeisterin im Kunstturnen immer wieder auf den Barmstoa führt. "Von dort oben sieht man so viel - von der Halleiner Altstadt mit ihren Dächern bis hin zur Stadt Salzburg. Zumindest jeder Halleiner sollte einmal dort oben gestanden sein", sagt Stefanie Noppinger, die schon als kleines Kind mit ihren Eltern auf dem Barmstein stand.

"Einfach zu Fuß von zu Hause losgehen oder ein Stück mit dem Fahrrad fahren." Stefanie Noppinger

Die leichte Erreichbarkeit sei ein großer Vorteil. "Als Halleiner kann man einfach zu Fuß von zu Hause losgehen oder erst ein Stück mit dem Fahrrad hinauffahren." Wer eine größere Wanderung plane, könne von Hallein aus über den Kleinen und Großen Barmstein nach Kaltenhausen wandern - oder umgekehrt.

Zusammen mit ihrem ebenfalls sportbegeisterten Freund nimmt Noppinger meist den Weg über den Südgrat. "Das ist eine Art Klettersteig, wo weniger Leute unterwegs sind. Wir können da super abschalten." Als Schauplatz ihres zweiten Dates hat der Barmstoa für das Paar dabei eine ganz besondere Bedeutung. Ein weiterer Grund, die Barmsteine aufzusuchen, ist für Noppinger weggefallen. "Im Café Barmstoa gab es den besten Kuchen. Leider hat es im Vorjahr zugesperrt."

Leicht fiel der 24-Jährigen die Entscheidung für den Barmstoa als Lieblingsplatzerl nicht. Noppingers "zweites Zuhause" ist nämlich die Turnhalle des Halleiner Turnvereins 1866. "Das ist wohl der Ort, an dem ich neben meinem Elternhaus die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe", sagt Noppinger.

"In dieser Halle wurde mir für mein Leben so viel mitgegeben, die Leute dort sind wie eine zweite Familie für mich." Zusammen mit zwei Turner-Kolleginnen hofft sie noch auf die Einberufung zur EM im Herbst. Eine große Nummer ist Noppinger aber auch im Snowboard-Freeriden. Erst kürzlich kam sie von einem Videodreh in Norwegen zurück.

Im Rahmen des Salzburger Schulsport-Modells (SSM) trainiert sie den Eishockeynachwuchs von Red Bull im Turnen. 2017 sorgte sie mit ihrem Auftritt in der TV-Sendung "Ninja Warrior Austria" für Aufsehen, wo sie es als zweite Frau in der Geschichte der internationalen Show ins Finale schaffte.