Der Bau zieht Firmen durch die Krise

Handwerksbetriebe sind besser durch die Krise gekommen als andere Branchen. Im Baunebengewerbe haben sich die Aufträge nach dem Lockdown sogar gestaut.

Handwerk hat goldenen Boden. Auch und gerade in Zeiten von Corona. Während in anderen Branchen bereits Kündigungen eingeläutet werden, haben viele Meisterbetriebe volle Auftragsbücher und Fachkräftemangel.

Der Lockdown hat dem Baunebengewerbe vom Tischler, Zimmerer über den Dachdecker, Pflasterer bis zum Installateur nicht wirklich was anhaben können. Zwar standen Baustellen im März von einem auf den anderen Tag still, wenig später haben die Arbeiter allerdings wieder Hammer und Meißel in die Hand genommen, eine Atemschutzmaske aufgesetzt und dort weitergemacht, ...