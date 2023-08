Der Bauernherbst hat sich längst etabliert

1996, im ersten Jahr des Bauernherbstes, drehten sich die Medienberichte im Vorfeld eher um den gleichzeitig stattfindenden motorfreien Tag rund um den Obertrumer See. Das erste Bauernherbst-Fest ging bei all der Aufregung mancher Gewerbetreibender wegen des "Aussperrens" der motorisierten Fahrzeuge fast ein wenig unter. Knapp drei Jahrzehnte später stellt sich die Situation anders dar. Der Bauernherbst hat sich längst als von den Touristikern "fünfte Jahreszeit" genannter Fixpunkt in mittlerweile mehr als 70 Orten etabliert. Der motorfreie Tag lässt dagegen - zumindest öffentlich - bei keinem mehr die Wogen hochgehen. Bauernherbst und motorfreier Tag ergänzen sich perfekt.