Der beliebte Papierfabrik-Direktor stand unter Hausarrest

Für die Belegschaft der Papierfabrik war Henry Wall Davis ein beliebter und erfolgreicher Direktor, für die Beamten der Monarchie war er Leiter einer "Feindfirma" und aus dem Betrieb zu entfernen.

Davis hatte das Unglück kommen sehen: Schon im Frühjahr 1914 wies er seinen Generaldirektor in England darauf hin, dass die Gefahr eines europaweiten Krieges bestünde, der den Wert der Besitzungen in Österreich schmälern könnte. Dieser hielt das für Unsinn, aber Davis sollte Recht behalten. Die florierende Papierfabrik, in den 1890ern von der Kellner Partington Paper Pulp Company errichtet, galt ab Kriegsbeginn wegen ihrer britischen Besitzer als "Feindfirma".

Ein "Aufpasser" für den österreichischen Chef

Henry Wall Davis (1862 - 1938) trat 1892 unter merkwürdigen Umständen in die Firma ein, sozusagen als "Aufpasser" für den eigentlich verantwortlichen Vertreter Kellner-Partington in Hallein, den Wiener Carl Kellner. Dieser war einerseits häufig abwesend, um seinen vielfältigen Interessen wie Yoga und Okkultismus nachzugehen, andererseits traute ihm der Mitbegründer der Firma in England, Edward Partington, nicht über den Weg, da er (eigentlich unverschuldet aufgrund von Behördenschikanen) die vorgegebene Bausumme für die Halleiner Papierfabrik von 80.000 Pfund um 70.000 Pfund überschritten hatte. "So rutschte Davis immer mehr in die Funktion des Direktors. Als Kellner 1903 aus der Firma ausschied, wurde Davis endgültig Direktor und führte die Firma bis zum Krieg sehr erfolgreich", sagt der Halleiner Historiker Wolfgang Wintersteller, der sich anlässlich der 125-Jahre-Jubiläumsausstellung des Betriebs 2015 intensiv mit dessen Geschichte auseinandergesetzt hat.



"Er hatte schwierige Jahre im Krieg zu überstehen, dennoch zeichnete sich die Firmenleitung durch Kriegsfürsorge und Engagement für die Arbeiterschaft aus." Obwohl schon ab August 1914 der Betrieb wegen Mangels an Absatzmöglichkeiten zweitweise eingestellt wurde, wurden die Arbeiter mit Notstandsarbeiten weiter beschäftigt bzw. anderweitig versorgt, Davis spendete mehrfach größere Summen an Kriegsfürsorgevereine und das Rote Kreuz, seine Frau führte eine von der Firma finanzierte, vorbildhaft eingerichtete Krankenstation für 25 Verwundete in der firmeneigenen "Roten Villa.

Hausarrest in Aigen für Davis und ein Zwangsverwalter für die Fabrik

Aber auch das beschützte ihn und die Fabrik nicht vor dem Einfluss der kaiserlichen Behörden: Aus ungeklärten Gründen, "wahrscheinlich nicht ganz freiwillig", so Wintersteller, übersiedelte Davis 1914 nach Salzburg, was die Farbriksbelegschaft zu einer bemerkenswerten Unterschriftenaktion veranlasste: In einer Petition an die Landesregierung betonten sie das gute Verhältnis des "Herr Generaldirektor Davis", den Vorgesetztzen und er Arbeiterschaft ("Durch Abwesenheit unseres Herrn Genereladirector sind wir der besten Stütze beraubt") und ersuchten (erfolglos) um seine Rückkehr nach Hallein.



Zudem bestellte der Salzburger Landespräsident 1914 den Bezirkshauptmann Anton Herget zum Aufsichtsorgan der Fabrik, offiziell, um diese vor Übergriffen der Bevölkerung auf die "Feindfirma" zu schützen. Später wurde die Kontrolle verschärft, der Salzburger Fabrikbesitzer Hermann Gessele wird 1915 Überwachungskommissär, 1916 sogar Zwangsverwalter. "Er hat sich sogar damit gebrüstet, im Interesse des österreichischen Staates alles aus dem Unternehmen rausgeholt zu haben, was irgendwie möglich war", sagt Historiker Wolfgang Wintersteller. Davis verlor unterdessen alle Vollmachten und stand mitsamt seiner Familie bis 1919 in einer Villa in Aigen unter eine Art Hausarrest.



Der Krieg wurde der Firma letztlich zum Verhängnis: Bis 1917 fiel die Produktion auf ein Drittel, auch die angeordnete Produktion von sogenanntem Spinnpapier, einem Ausgangsmaterial für Stoffe, Seile und Schnüre, und die Herstellung von Briefmarken konnte das nicht ändern. 1918 kaufte der norwegische Borregard-Konzern alle Werke von Kellner-Partington. Der Namen bestand allerdings weiter, in Hallein sogar bis 1966, und die Firma galt weiterhin als britische Gesellschaft. So konnte sie nach dem Krieg Ersatzansprüche an die österreichische Regierung stellen, zum Beispiel für während des Krieges entwendetes Holz - und die Bezahlung des Zwangsverwalters Hermann Gessele.

Auch im Halleiner Sport hinterließ Davis Spuren

Henry Wall Davis konnte 1919 an seinen alten Platz zurückkehren, und wurde dort, laut seiner später verfassten Firmengeschichte, von den Arbeitern "mit Musik empfangen und gebeten, die Leitung ihrer Fabrik zu übernehmen". Diese war seit Ende 1918 von einem sozialistisch ausgerichteten Arbeiterrat geführt worden. Davis konnte den Betrieb erfolgreich wieder ankurbeln und kehrte 1927 mit dem Pensionsantritt als allseits respektierter Direktor in seine britische Heimat zurück.



Nicht jedoch, ohne vorher noch anderweitige Spuren in Hallein hinterlassen zu haben: Er unterstützte 1922 die Gründung einer Werksmannschaft, indem er den Holzlagerplatz als Fußballplatz zur Verfügung stellte, Umkleidekabinen errichten ließ und sogar eigens Dressen, Fußballschuhe und Tornetze aus seiner Heimat importierte. Im Frühjahr 1922 gründete sich daraus der 1. Halleiner Sportklub, der 82 Jahre Bestand hatte, bis er 2004 mit Olympia Hallein zum heutigen FC Hallein 04 fusionierte.



Heute erinnert die Davis-Straße an den langjährigen Direktor der Papierfabrik: "Für mich ist er wirklich zurecht der Namensgeber einer Straße, er hat sich wirklich verdient gemacht", sagt Historiker Wolfgang Wintersteller.