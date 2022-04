Der beste Satellit kam aus der HTL Salzburg

Mit einer Rakete schossen Salzburger Schüler ihren selbst gebauten Satelliten in den Himmel. Bald reisen sie zu einem internationalen Bewerb.

Über ein halbes Jahr lang entwickelten und bauten Linda Pizzato, Peter Walkner, Johannes Schorn, Sebastian Putz, Armin Tabakovic und Paul Ensinger an ihrem Minisatelliten für den Bewerb der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Bei den ursprünglich vorgesehenen zwei Unterrichtsstunden pro Woche sei es bei Weitem nicht geblieben, sagt Franz Reich, Lehrer an der HTL Salzburg. "Sie sind an den Wochenenden und zuletzt die ganzen Ferien in der Schule gewesen." Belohnt für den Einsatz wurden die Schüler der vierten Klasse vergangene Woche mit ...