Der Bewahrer eines mystischen Erbes

Seine Krampusmasken werden von Sammlern bereits zu Liebhaberpreisen bis weit nach Deutschland hinaus gehandelt. Rupert Kreuzer, von allen Astei genannt, ist gelernter Bildhauer und hat sich seit 26 Jahren dem Schnitzen von Krampusmasken verschrieben.

Wenn man die Tür zur Werkstatt von Rupert Kreuzer öffnet, dann ist es vor allem der Geruch von frischem Zirbenholz, der einem entgegenkommt.

Neben dem Bildhauer und Schnitzer stehen - so wie heute - immer wieder junge Burschen aus Großarl, die ihn darum bitten, ihm bei der Arbeit zuschauen zu dürfen. Am Boden und an den Wänden finden sich zahlreiche finster blickende Masken, manche mit großen Hörnern bestückt und fertiggestellt, andere noch auf den letzten Feinschliff mit leidenden Gesichtsausdrücken wartend. Dazwischen hängt ein hölzerner Jesus am Kreuz oder stehen menschengroße Heiligenstatuen.

Zurzeit ist Hochsaison für Astei und die letzten Vorbereitungen für die Krampuszeit und den bevorstehen Weihnachtsmarkt laufen auf Hochtouren.

Kreuzer verzichtet bei seinen Krampusmasken auf alle künstlichen Zusätze: "Für die Masken verwende ich ausschließlich Zirbenholz. Mein Kollege Gerhard Seer bemalt sie nur mit Rot, Schwarz und Weiß. Die Hörner, die wir verwenden, stammen vom Ziegenbock oder Widder."



"Ich laufe mit meiner Pass nur am 5. Dezember"

Seine Masken haben für Kenner und Sammler einen Wiedererkennungswert, sie sind den Gasteiner Larven ähnlich und haben einen mystischen, archaischen und teilweise naturalistischen Ausdruck.

Astei läuft selbst noch immer mit seiner Pass "Teifeslgfrast" als Krampus in Großarl, "aber nur am 5. Dezember", und von Haus zu Haus. "Wir sind nur im Ort unterwegs, alles zu Fuß. Wo sie uns haben wollen, lassen sie uns rein, und wo nicht, gehen wir weiter."



"Früher waren die Krampusse gröber"

"Ich mag diese Krampusläufe hinter Absperrgittern nicht, wo über Stunden Hunderte Krampusse vorbeilaufen." Ihn ärgere das schon etwas, dass sich die Leute über Rutenschläge beschweren: "Müssen sie dann in der ersten Reihe stehen? Außerdem waren die Kramperl früher viel gröber und ein Krampus muss auch mal zuschlagen dürfen." Deshalb sei er eben nur in Großarl unterwegs, "da wissen wir genau, wer ein Einheimischer ist und wer vielleicht ein empfindlicher Gast."



"Früher hatte jede Region ihren Stil"

Für eine Krampusmaske braucht Kreuzer vier Tage bis zur Fertigstellung und mittlerweile schnitzt er nur mehr für "seine Passen", um die Qualität aufrechtzuerhalten: "Als ich angefangen habe, hatte jede Region - von der Maske und vom Fell her - einen gewissen Stil. Jetzt ist das alles ein bisschen verschwommen und oft Einheitsbrei. Das Geheimnisvolle, das Mystische geht verloren. Aber was ist schon richtig, was ist falsch? In dem einen Tal ist die Tradition so, im anderen ist sie ein bisschen anders. Dazu muss man natürlich auch Neues zulassen, das ist wichtig, sonst kommt man als Künstler nicht weiter."