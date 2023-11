Lukas Schmiderer veranstaltet einen Krampuslauf wie früher, hat den "Jedermann" wiederbelebt und übernimmt jetzt ein Traditionsgeschäft.

Derzeit hat Lukas Schmiderer (33) viel zu tun. Am 1. Dezember eröffnen er und seine Frau Julia den kleinen Feinkostladen in der Zeller Seegasse wieder. Laufend wird Ware angeliefert, die eingeräumt werden will. Viel werde sich nicht ändern, sagt Schmiderer. Das ...