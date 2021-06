Der Bio-Imker und seine Völker

Einen Schleier braucht er nicht. Andreas Brandl hat keine Angst und viel Vertrauen zu seinen Bienen. Als Wanderlehrer gibt er seine Passion weiter.

Es summt gewaltig rund um die sechs hölzernen Bienenkästen in Henndorf. Nahe der Wallerseehalle herrscht emsiges Treiben, und Tausende von fleißigen Arbeitsbienen visieren - beladen mit vollen Pollenhöschen - die Fluglöcher ihres Zuhauses an.

Dort wird die Königin von ihren Untertanen so richtig umsorgt und verwöhnt. Und Andreas Brandl vom Grablergut aus Wankham schaut nach dem Rechten. Der 48-Jährige hat seine Leidenschaft für die Bienen bereits in jungen Jahren entdeckt, als er seinem Großvater Josef Brandl bei den Bienen half.

"Mit 14 hat er mir einen Schwarm geholt, das war dann meiner", sagt Andreas Brandl. Der Kasten dazumal war ein sogenannter "Hinterbehandler", das heißt, man öffnete den Kasten von hinten. Die sechs Bienenkästen in Henndorf und etwa 40 bis 50 weitere auf seinem Hof sind nun "Oberbehandler".

30.000 bis 40.000 Sommerbienen pro Stock

Beim Lokalaugenschein weiß der Bio-Imker sofort, dass mit seinen 30.000 bis 40.000 Schützlingen pro Stock alles in Ordnung ist. Neben den fleißigen Sommerbienen, die etwa sechs bis acht Wochen lang leben, leben etwa 5000 männliche Drohnen im Stock. Darin dreht sich alles um die Königin, die Brandl mit einem blauen Punkt markierte, dass sie gleich gut sichtbar ist. Auch ihre Größe spricht dafür, dass man sie gut von den anderen unterscheidet. Ihr Leben währt zwischen drei und vier Jahren. "Je älter die Königin, desto größer ist das Risiko eines Ausfalls", sagt er. Nur die Königin wird begattet und legt Eier, aus denen Maden schlüpfen. Diese werden von den Arbeitsbienen aufopfernd gepflegt und gefüttert.

Die Pflege der Bienenstöcke als Ganzes obliegt auch dem Henndorfer, der mit viel Ruhe und Gelassenheit hantiert. Der gelernte Tischler arbeitet seit 25 Jahren beim Lagerhaus, wo er im ganzen Land Salzburg viel unterwegs ist. Sein gelernter Beruf kommt ihm jedenfalls bei seinem Hobby zugute, denn "von der Wabe bis zur Beute, der Bienenwohnung, mache ich alles selbst".

Andreas Brandl trägt keinen Schleier

Andreas Brandl trägt keinen Schleier (Schutz), obwohl er schon zigmal gestochen wurde. "Ab und zu tut's richtig weh." Um Ärger bei den Bienen tunlichst zu vermeiden, beschwichtigt er die Bienen mittels Rauch aus dem "Smoker"."Meine Bienen kennen mich. Ich arbeite in ihrem Rhythmus. Sechs, sieben Eingriffe pro Jahr sind es direkt am Bienenvolk. Es gilt, die Bienen so wenig wie möglich zu stören. Wesentlich öfter muss man Nachschau halten, wenn die Varroamilbe aktiv ist", sagt er.

Es ist mit zufriedenstellender Ernte zu rechnen

Jetzt ist die Zeit des Sammelns. Darüber ist der Bienenfreund sehr froh, denn die Waldtracht gibt zur Zeit viel her. Und somit ist mit einer zufriedenstellenden Ernte von Honig zu rechnen. Wenn man das süße Produkt entnimmt, "lasse ich etwas zurück und füttere sofort zu".

Referent für biologische Bienenhaltung

Als Ausbildner in der Imkerei lehrt er Neueinsteiger an den Schaukästen in Henndorf, Fortgeschrittene auch bei den jeweiligen Betrieben vor Ort. "In Salzburg gibt es an die 15 Wanderlehrer für Imkerei." Seit 2020 ist er auch Referent für biologische Bienenhaltung.

Sein Ziel ist es, seine Leidenschaft weiterzugeben und den Naturwabenbau an Fortgeschrittene zu vermitteln. "Damit befasse ich mich intensiv, und es funktioniert", sagt der dreifache Vater, der sich ein Leben ohne Bienen kaum vorstellen kann.

Ist seine Familie auch so "bienennarrisch"? Seine Frau arbeitet tatkräftig mit, und seine Tochter Marina (15) hat selbst einen eigenen Stock. Anmeldungen für Schulungen erbeten: Tel. 0664/ 414 58 67.