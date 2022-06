Der Bischof und die heilige Katharina kehrten zurück

Eine missglückte Leihe löste eine Odyssee von zwei wertvollen gotischen Skulpturen aus. Nun sind sie wieder auf der Burg Hohenwerfen.

Um 1420 wurden der heilige Bischof und die heilige Katharina mit großer Kunstfertigkeit aus Lindenholz geschnitzt. Jahrhundertelang standen sie in der Kapelle der Burg Hohenwerfen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die gotischen Skulpturen an das Städtische Museum (heute: Salzburg Museum) verliehen. Dort sollten sie restauriert und danach zurückgegeben werden. Das mit der Restauration klappte, das mit der Rückgabe allerdings nicht. In den 1950er- bis 1970er-Jahren gab es einen regen Leihverkehr zwischen den einzelnen Museen. Dabei kamen die beiden Skulpturen ...