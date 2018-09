107 Menschen in Salzburg wurden 2017 beim Queren einer Straße verletzt, 17 davon im Flachgau.

Auch beim Fuschlseebad sieht man sie: Fußgänger, die während des Gehens den Blick gesenkt halten und aufs Handy schauen.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) machte kürzlich Station in Fuschl am See - mit einem aufgeblasenen Airbag rund um einen Baum, um das Bewusstsein der Gefahr der Ablenkung auf die Passanten zu schärfen.