Der Borkenkäfer bedroht die Pongauer Wälder

Fichtenborkenkäfer setzen den heimischen Wäldern zu. Um dem Problem Herr zu werden, ist die Sauberkeit des Waldes oberste Priorität - der Forstwirtschaft stellen sich einige Hürden in den Weg.



Der Borkenkäfer hält die regionale Forstwirtschaft auf Trab. "Mittlerweile kennt er keine Höhe mehr und setzt den Bäumen bis an die Waldgrenze zu", hebt der Altenmarkter Ortsbauer Wilhelm Hutter hervor. "Um der Ausbreitung des Borkenkäfers Einhalt zu gebieten, gibt es nur eine Lösung: Befallenes Holz muss so schnell es geht aus dem Wald entfernt werden. Doch hier gibt es einige Probleme. Durch die starken Unwetter wurden zahllose Bäume umgerissen und sind oft nur schwer zu finden - besonders da auch zahlreiche Forstunternehmen unterbesetzt sind. Außerdem drängt immer die Zeit, denn nach sechs bis acht Wochen entspringt aus dem befallenen Holz bereits die nächste Generation Borkenkäfer. Deshalb hat die Sauberkeit des Waldes oberste Priorität."

Tannen und Lärchen noch kein Problem

Gerade den Fichten setzen die steigenden Borkenkäferpopulationen stark zu. "Tannen- oder Lärchenborkenkäfer sind in unserer Region noch kein großes Problem", weiß Hutter, der neben der Tierzucht auch in der Alm-, Jagd und Forstwirtschaft tätig ist.

Im Ennspongau ist die Situation laut Altenmarkts Ortsbauer Hutter besonders in der Region rund um Untertauern, im Zauchtal und im Forstautal angespannt. "Um dem Problem Herr zu werden, muss man schnell agieren. Denn der Borkenkäfer greift, wenn die Population groß ist, auch scheinbar gesunde Bäume an. Es reicht schon ein kleiner Hagelschaden oder auch eine Trockenperiode, um den Baum so weit zu schwächen, dass ihn der Borkenkäfer ,anfliegt'. Wir kommen mit der Arbeit im Wald kaum noch nach, um den befallenen Holzbestand rechtzeitig aus dem Wald zu bekommen", mahnt Hutter.

Auch die Region um die Salzach ist betroffen

Auch im Salzachpongau sieht die Situation nicht viel besser aus. "Obwohl wir heuer Glück hatten, denn wetterbedingt fiel eine Ausflugsrunde der Borkenkäfer aus", erklärt Hermann Hausbacher vom St. Johanner Forstbetrieb Hausbacher. "Wenn wir länger zuschauen und sich die Rahmenbedingungen ändern, wird der Käferbefall sicher zu einem noch größeren Problem werden. Denn das Holz ist - nach den Spitzenpreisen in der jüngeren Vergangenheit - nun wieder billig. Für Bauern ist es somit nicht mehr lukrativ, Holz zu verkaufen. Die Arbeit ist teurer als das Holz selbst. Darum braucht es meiner Meinung nach eine Grenze, wie weit der heimische Holzpreis fallen darf. Und es sollte auch nicht möglich sein, Holz aus dem Ausland in die Heimat zu transportieren, dann beispielsweise in Großarl aufzubereiten und als heimisches Holz verkaufen zu können. Wir müssen jetzt handeln, ansonsten haben unsere Wälder ein wirklich großes Problem", mahnt Hausbacher.