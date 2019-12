Schüler der HAK 1 erhielten Besuch vom britischen Botschafter in Wien, Leigh Turner. Er gewährte Einblicke in sein Kinderzimmer und gab Tipps.

Noch mehr als sonst war Dienstagnachmittag Englisch die Unterrichtssprache in der HAK 1 in der Stadt Salzburg. Grund dafür war hoher Besuch in Person von Leigh Turner, seit 2016 britischer Botschafter in Wien. Er kam für das Champions League-Match zwischen Red ...