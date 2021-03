Der Bürgerausee in Kuchl bekommt eine Hochzeitsstiege

Kinder, Eltern, Jugendliche, Fischer, Hochzeitspaare: Am Kuchler Bürgerausee treffen viele Interessen aufeinander. Die Gemeinde investiert heuer fast 240.000 Euro für allerhand Neues.

Hiltrud Mahringer weiß genau, was sich am Bürgerausee tut. Die Gemeindemitarbeiterin ist für das Naherholungsgebiet zuständig und hat in den vergangenen Jahren etliche Impulse angeregt. Die Kneippanlage und die Therapiestiege mit unterschiedlich hohen Baumstämmen sind nur zwei Beispiele.

Auch heuer hat sich die Gemeinde Kuchl viel vorgenommen. Bis zum Start der Badesaison im Mai wird der Kiosk generalsaniert: Eine neue Terrasse, neue Beschattung und neue Sitzgelegenheiten sollen die Einkehrmöglichkeit für die Badegäste noch attraktiver machen, auch die WC-Anlagen ...