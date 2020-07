Wegen der Virusgefahr urlauben heuer viel mehr Menschen in der Heimat. Das verstärkt den Druck auf die heimischen Seen.

Badegäste strömen jetzt in den Ferien an die Ufer im Salzburger Seenland. Die Strandbadbetreiber sind darauf vorbereitet. Dass wie im Vorjahr Unmengen von Wasserpflanzen die Schwimmer in Flachgauer Seen unangenehm berühren, soll heuer nicht mehr vorkommen. Der Ansturm betrifft nicht ...