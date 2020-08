Der Bundeswasserbau will die Salzach von Urstein bis in die Stadt renaturieren. Mit Auen, Nebenarmen und Kiesbänken. Die ÖVP ist skeptisch. Stadträtin Berthold führt bereits Gespräche mit dem Land.

Die extremen Regenfälle dieser Woche zeigten erneut, wie lebensnotwendig der Hochwasserschutz an der Salzach ist. Binnen Stunden schwoll der Fluss auf 5,12 Meter Pegelstand an. Seit Jahren wiederholt sich die Szenerie. 2002 trat die Salzach in der Josefiau und in ...