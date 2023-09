Am Donnerstag gehört die Salzburger Altstadt 7500 Läuferinnen und Läufern. Es wird empfohlen, mit den Öffis zur Veranstaltung zu kommen.

Das ist Rekord: Mehr als 7500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 450 Unternehmen im Bundesland starten am Donnerstagabend in der Salzburger Altstadt beim 16. Salzburger Businesslauf. In 250 Teams laufen auch Firmeneigentümerinnen und -eigentümer sowie Managerinnen und Manager mit.

...