Der Corona-Einsatz in Salzburg in Zahlen

Was Hilfsorganisationen und Behörden in der Corona-Krise für uns leisten.

Das Coronavirus mit all seinen Folgen verlangt nicht nur der Zivilbevölkerung sehr viel ab. Auch Hilfsorganisationen und Behörden sind in Salzburg rund um die Uhr im Einsatz. Die Zahlen sind beeindruckend.



Rotes Kreuz: Mehr als 2.300 Tests und 160 Transporte

Insgesamt 2.344 Tests auf das Coronavirus wurden in Salzburg über das Rote Kreuz bisher durchgeführt. Das beinhaltet Probenentnahmen in den Drive-ins beim Stadion in Wals-Siezenheim, in Zell am See, in Schwarzach im Pongau und auch seit Sonntag in Salzburg Süd. Dazu kommen die fünf mobilen Abstrich-Teams, die sozusagen ins Haus kommen. Getestet wird in den Salzburger Landeskliniken und im privaten Labor, das seit Freitag ebenfalls arbeitet und die Kapazität dementsprechend erhöht.

Seit 25. Februar hat das Rote Kreuz 161 Transporte von infizierten Personen durchgeführt. Dafür musste die Rettungsorganisation zuletzt kräftig aufstocken. Waren bis 12. März durchschnittlich 14 Mitarbeiter täglich im Covid-Einsatz, seither sind es 83. Zum Einsatz kommen sie bei der 1450-Hotline, im vorgelagerten Callcenter, in Quarantäne-Quartieren, Landes- und Bezirkskommanden, im Katastrophenhilfsdienst sowie in mobilen Teams und den Drive-in-Teams.



Polizei: 139 Verstöße gegen Verordnungen angezeigt

Schwer gefordert ist derzeit auch die Polizei. Neben den üblichen Einsatzgebieten leistet sie zurzeit verstärkt Einsätze für die Gesundheitsbehörden und bei Grenzkontrollen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den aktuellen Verordnungen bezüglich Aufenthalt im Freien und Mindestabstand zu anderen Personen. Mit Stand Sonntagmittag mussten 139 Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen diese Verordnungen verhängt werden. Ebenso im Einsatz befinden sich elf Polizei-Spitzensportler, die in verschiedenen Dienststellen im Bundesland eingesetzt sind.



Salzburger Soldaten sichern Lebensmittelversorgung

Insgesamt 50 in Salzburg stationierte Soldaten und Zivilbedienstete unterstützen Supermärkte in der Verwaltung, im Lagerbereich und bei der Auslieferung, großteils in anderen Bundesländern. Davon arbeiten 30 Mann vom Heereslogistikzentrum Salzburg in Dornbirn und im oberösterreichischen Ohlsdorf bei Laakirchen. Acht Mann der Heeresmunitionsanstalt Buchberg bei Bischofshofen helfen in Hallein, zwölf Mann vom Heeressport- und Leistungszentrum Rif in Traun. 360 Grundwehrdiener im Bundesland Salzburg werden nach Ende ihres sechsmonatigen Dienstes Ende März nicht abrüsten, sondern vorerst um zwei Monate verlängern.

Das Verteidigungsministerium bereitet zudem die Einberufung von 3.200 Milizsoldaten mit Anfang Mai 2020 vor. Wie viele auf welche Bundesländer verteilt werden, wird derzeit vom Ministerium geprüft. Eine dem Militärkommando Salzburg unterstellte Kompanie des Jägerbataillon 18 aus St. Michael in Obersteiermark führt seit Samstag gemeinsam mit der Polizei Grenzkontrollen am Walserberg durch und kontrolliert den Grenzübergang Saalachbrücke zu Freilassing sowie temporär auch kleine Grenzübergänge.



Auch Bergrettung und Feuerwehren helfen

Im Einsatz sind auch Rettungskräfte, deren Kernkompetenz nicht auf den ersten Blick der Corona-Krise zuzuordnen sind: Die Bergrettung beispielsweise hilft beim Transportdienst für die Apotheke in Bad Hofgastein. Die Feuerwehren gehen beim Aufstellen von Zelten für Coronavirus-Patienten zur Hand, wie zum Beispiel beim Unfallkrankenhaus. Dazu kommen viele Ehrenamtliche, die zum Beispiel dabei helfen, ältere Personen zu Hause mit Lebensmitteln zu versorgen.



SALK: Drei neue Corona-Spitäler

Aktuell ausgearbeitet wurde ein Gesamtkonzept für eine bestmögliche medizinische Versorgung der Coronavirus-Patienten. Teil dieses Konzepts sind drei zusätzliche Spitäler im Messezentrum, in St. Veit im Pongau und in Mittersill. Im Messezentrum stehen im Vollausbau 1.200 Betten zur Verfügung, in St. Veit bis zu 300, und in Mittersill sind bei Bedarf bis zu 120 Betten vorgesehen. Mittersill wird aber nur aktiviert, falls St. Veit an die Grenzen der Kapazität stößt.

Quelle: SN