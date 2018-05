Der Eachtling bekommt Konkurrenz

Im Lungau kommt jetzt Sushi auf den Tisch, mit Fisch vom heimischen Bauernhof. Die SN durften Chefkoch Franz Rohn über die Schulter schauen.

"Du schaust nicht so begeistert", stellt der Lungauer Landwirt Michael Aigner vorsichtig fest, während er Ehefrau Marianne beobachtet. Sie kostet gerade ein Stück Sushi. Sie lässt sich mit ihrem Urteil Zeit, wiegt den Kopf hin und her und sagt schließlich: "Das ist einmal etwas ganz anderes. So haben wir unseren Fisch noch nie gegessen. Ein bisschen scharf, ein bisschen süß und sauer - aber es schmeckt gut." Jetzt greift auch Michael Aigner zu und probiert ein Maki. Koch Franz Rohn hat Marianne Aigner ebenfalls beobachtet und lächelt jetzt entspannt. Normalerweise ist er als Chefkoch des Krankenhauses Tamsweg für das kulinarische Wohl der Patienten verantwortlich. Von Roswitha Prodinger, Bezirksbäuerin und Leiterin des Lungauer Kochwerks, hat er sich dazu überreden lassen, einen Sushi-Kochkurs abzuhalten. "Wir haben über Regionalität philosophiert und uns hat die Idee gefallen, regionale Zutaten und Sushi zusammenzubringen", erklärt die Verfechterin regionaler Küche und traditioneller Rezepte.