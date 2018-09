"Der Einzige mit Haaren bis zu den Schultern"

Die wilden Sechziger. Sie waren für Menschen, Literatur, Musik und Gesellschaft prägend. Der Schriftsteller O.P. Zier mit seinen Erinnerungen.

Der Schriftsteller zahlreicher Romane, O.P. Zier, lebt in St. Johann und Eschenau. 2015 veröffentlichte er "Komplizen des Glücks", die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie - eine Hymne auf Freiheit, Aufbegehren und Anarchie. Die "PN" trafen ihn zum Gespräch.

Redaktion: Wie erlebten Sie diese Jahre als damals knapp 14-Jähriger?

O.P. Zier: Ich hatte das große Glück, dass ich in einem sozialistischen und nicht nationalsozialistischen Elternhaus aufgewachsen bin. Auch ohne Katholizismus. Vor allem mein Vater war hier wesentlich prägend. Ich bin zwar in Lend aufgewachsen, habe mich aber sehr früh nach auswärts orientiert. Mit 16 Jahren konnte ich an der "Musicbox" bei Ö3 mitarbeiten, das waren alles so genannte 68er. Ich habe eine "Retortensage" geschrieben, eine Satire, in der lange vor der Wurst eine Frau mit Schnurrbart vorgekommen ist, die übers Gebirge geht. Als Bezug zu Büchner.