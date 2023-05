Der Engpass bei Medikamentenentspannt sich

Mangel bestand schon vor der Pandemie

In den letzten Wochen und Monaten kam es aber bereits zu einer Entspannung am Medikamenten-Markt. Derzeit sind vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen 600 Medikamente gelistet, die entweder schwer erhältlich oder nicht verfügbar sind. "Wir waren im heurigen Winter aber schon bei 620 und mehr. Und vor zwei Jahren waren es pandemiebedingt mehr als 1000", führt Olesko weiter aus. Die Apothekerkammer unterstreicht aber, dass dieser Zustand nicht erst in den vergangenen Monaten oder während der Pandemie seinen Anfang genommen hat. Vielmehr habe es damit zu tun, dass die Medikamenten-Produktion seit vielen Jahren zum Großteil in Asien passiere und durch Corona und den Ukra-ine-Krieg internationale Lieferketten einfach erschwert und zum Teil unterbrochen seien.

Daher fordert die Österreichische Apothekerkammer Lager für Medikamente und Rohstoffe für die Erzeugung von Arzneimitteln in Europa und Österreich. Apotheker würden über die Infrastruktur wie auch über die Ausbildung verfügen, um Tausende Rezepturen anzufertigen und so beispielsweise Fiebersäfte oder Schmerzmittel für Kinder herzustellen. Mit einem großen Lager für diese Rohstoffe könne man Lieferengpässen entgegenwirken und bei Bedarf Medikamente einfach selbst herstellen.

Generell erfolgt in Österreich die Verteilung der Arzneimittel an die Apotheken sehr ausgeglichen. Es gibt laut Apothekerkammer in der Versorgung also keinen Unterschied zwischen einer Region im Burgenland oder dem Pongau. Es gibt allerdings Apotheken-Standorte, die mit anderen Voraussetzungen arbeiten. Wenn beispielsweise eine Apotheke in Spitalsnähe viele Krebspatienten versorgen muss. Diese Voraussetzungen kennen aber die Apotheker genau und reagieren in der Bestellung von Arzneimitteln schon im Vorhinein, weil sie die besonderen Gegebenheiten ihrer Region kennen. Derzeit laufen in den Salzburger und Pongauer Apotheken bereits die Vorbereitungen auf den kommenden Herbst. "Die Salzburger Apotheken bereiten sich schon auf die nächste Grippesaison vor und bestellen Rohstoffe zum Beispiel für die Herstellung von Kinderantibiotika. Derzeit ebben die Krankheitsfälle zum Glück ab, die Grippewelle ist vorbei, auch die Erkrankungen bei den Kindern gehen stark zurück. Aber für die nächste Saison will man auf Nummer sicher gehen. Damit keiner unversorgt bleibt", erklärt Margarete Olesko von der Apothekerkammer abschließend.